Курс валют 4 декабря: гривна уверенно держит позиции относительно доллара
На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость украинской национальной валюты по отношению к доллару осталась практически без изменений, но евро незначительно подорожал.
По данным НБУ, главная валюта США в среду потеряет в своей стоимости только 1 копейку.
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Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" составит 23 гривны 95 копеек.
Зато евро подорожал на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 3 декабря.
В среду за главную валюту Европейского Союза придется отдать 26 гривен 50 копеек.
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