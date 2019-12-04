Курс валют 4 декабря: гривна уверенно держит позиции относительно доллара

На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость украинской национальной валюты по отношению к доллару осталась практически без изменений, но евро незначительно подорожал.

По данным НБУ, главная валюта США в среду потеряет в своей стоимости только 1 копейку. Интересно: Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" составит 23 гривны 95 копеек. Зато евро подорожал на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 3 декабря. В среду за главную валюту Европейского Союза придется отдать 26 гривен 50 копеек.