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      Курс валют 4 декабря: гривна уверенно держит позиции относительно доллара

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      Каким будет курс валют от НБУ 4 декабря / dengi.informator.ua

      На среду, 4 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Стоимость украинской национальной валюты по отношению к доллару осталась практически без изменений, но евро незначительно подорожал.

      По данным НБУ, главная валюта США в среду потеряет в своей стоимости только 1 копейку.

      Интересно: Переводы заробитчан и спекуляция: от чего зависит стабильность гривны

      Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" составит 23 гривны 95 копеек.

      Зато евро подорожал на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 3 декабря.

      В среду за главную валюту Европейского Союза придется отдать 26 гривен 50 копеек.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Доллар Гривна Доллар-Гривна Валюта Евро
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