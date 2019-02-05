Курс валют на 5 февраля: доллар и евро существенно потеряли
На вторник, 5 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты подешевели.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 февраля цена американского доллара составит 27,42 гривны.
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Заметим, что это на 15 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Что касается евро, то он также подешевел, однако уже несколько существеннее – минус 23 копейки, если сравнивать с курсом на понедельник.
В понедельник европейская валюта будет стоить 31,39 гривны.
Источник: 24 канал
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