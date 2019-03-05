Курс валют на 5 марта: доллар и евро синхронно упали

На вторник, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, стоимость как американской, так и европейской валюты упала в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 марта цена американского доллара составит 26,83 гривны.

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Заметим, что это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он тоже подешевел и сделал это довольно существенно – минус 17 копеек, если сравнивать с курсом на понедельник.

Следовательно, во вторник европейская валюта будет стоить 30,41 гривны.