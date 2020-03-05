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      Курс валют на 5 марта: гривна укрепляется относительно доллара

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      В четверг, 5 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта немного укрепится относительно доллара, но останется практически на том же уровне, что и накануне.

      НБУ установил, что в четверг стоимость американского доллара составит 24 гривны 89 копеек.

      Интересно: В чем преимущества укрепления гривны: объяснение НБУ

      Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день – 4 марта.

      В то же время курс евро останется практически неизменным – главная валюта Европейского союза подорожает всего на 1 копейку.

      Следовательно 5 марта за один евро придется заплатить 27 гривен 70 копеек.

      Как в 2020 году менялся курс доллара

      С начала недели курс гривны относительно доллара сохраняет тенденцию, которая продолжалась в течение последних недель. Доллар уже традиционно устраивает "ценовые горки", то поднимаясь, то опускаясь.

      В общем с начала недели "вечнозеленый" подорожал на 30 копеек, а с начала 2020 года – на 1 гривну 20 копеек.

      Как с начала года меняется курс евро

      Если раньше курс евро менялся параллельно с курсом доллара, то в последние недели эта тенденция изменилась – когда американская валюта дорожает, европейская дешевеет, и наоборот.

      Так, в течение этой недели евро подешевел почти на 30 копеек – примерно на столько же, на сколько подорожал доллар. В то же время с начала года евро подорожал почти на 1 гривну 30 копеек.

      середньорічний курс, гривня - долар
      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Евро Доллар-Гривна Доллар
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