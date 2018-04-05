Курс валют на 5 апреля: доллар и евро значительно подешевели

В четверг, 5 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Основная американская и европейская валюты потеряли в цене.

По данным финрегулятора, по состоянию на 5 апреля за один доллар США придется заплатить 26 гривен 26 копеек. А это на 6 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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В свою очередь, евро потерял в цене еще больше американского "зеленого". Так, в четверг, европейская валюта стоит 32 гривны 24 копейки, что на 16 копеек меньше, чем в среду, 4 апреля.