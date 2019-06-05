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      Курс валют на 5 июня: доллар и евро продолжают расти

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      Курс валют НБУ на сегодня 05.06.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 5 июня / dmm.diesel-manager.com

      На среду, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

      По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене 25 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в среду составляет 27 гривен 20 копеек.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Тем временем европейская валюта подорожала на 44 копейки. Так, 1 евро сегодня стоит 30 гривен 59 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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