Курс валют на 5 июня: доллар и евро продолжают расти
На среду, 5 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.
По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене 25 копеек. Поэтому стоимость "зеленого" в среду составляет 27 гривен 20 копеек.
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Тем временем европейская валюта подорожала на 44 копейки. Так, 1 евро сегодня стоит 30 гривен 59 копеек.
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