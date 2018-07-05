Курс валют на 5 июля: доллар и евро существенно дорожают

В четверг, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американские, так и европейские валюты существенно прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 июля цена американского доллара составит 26,44 гривны.

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Заметим, что это на 15 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он также существенно подорожал, однако уже не настолько – плюс 11 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 4 июля.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,78 гривны.