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00:31, 4 июля
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Курс валют на 5 июля: доллар и евро существенно дорожают

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Курс валют НБУ на 5 июля: как доллар, так и евро прибавили в цене
Курс валют НБУ на 5 июля: как доллар, так и евро прибавили в цене / flickr.com

В четверг, 5 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американские, так и европейские валюты существенно прибавили в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 июля цена американского доллара составит 26,44 гривны.

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Заметим, что это на 15 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день.

Что касается евро, то он также существенно подорожал, однако уже не настолько – плюс 11 копеек, если сравнивать с курсом на среду, 4 июля.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,78 гривны.

Теги: Новости Украины Деньги Валюта Гривна Доллар-Гривна НБУ Курсы валют евро Доллар
Источник: 24 Канал
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