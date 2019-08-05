Курс валют на 5 августа: доллар и евро стремительно растут в цене

На понедельник, 5 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе мировые валюты значительно прибавили в цене в отношении украинских денег.

Согласно данным государственного регуляторного органа, в понедельник, 5 августа, один американский доллар достигнет отметки 25,54.

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Это на 19 копеек больше, чем было в предыдущий банковский день (в пятницу, 2 августа).

Что касается евро, то он также подорожал, но куда более существенно – на целых 38 копеек.

Следовательно, в понедельник за единицу европейской валюты придется выложить 28,36 гривны.