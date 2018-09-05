Курс валют на 5 сентября: доллар вырос в цене
На среду, 5 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта прибавила в цене, а европейская не изменила своих позиций.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 11 копеек. Так, в среду "зеленый" стоит 28 гривен 49 копеек.
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В свою очередь европейская валюта не изменила своей стоимости. Поэтому 5 сентября курс евро составляет 32 гривны 94 копейки.
Источник: 24 Канал
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