Курс валют на 5 сентября: доллар вырос в цене

На среду, 5 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта прибавила в цене, а европейская не изменила своих позиций.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США подорожал на 11 копеек. Так, в среду "зеленый" стоит 28 гривен 49 копеек.

Читайте также: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить

В свою очередь европейская валюта не изменила своей стоимости. Поэтому 5 сентября курс евро составляет 32 гривны 94 копейки.