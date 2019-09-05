Курс валют на 5 сентября: евро прибавил в цене несколько копеек

На четверг, 5 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар совсем не изменил позиций, а вот евро незначительно прибавил в цене.

Как и в предыдущий банковский день, доллар США в четверг стоит 25 гривен 26 копеек. Читайте также: Ипотека в гривнах под 12-13%: можно ли быстро реализовать обещание Гончарука В то же время евро подорожал на 12 копеек. Поэтому стоимость европейской валюты составляет 27 гривен 83 копейки.