Курс валют на 5 ноября: доллар и евро начинают дорожать

На вторник, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После постепенного, но длительного падения курса главные валюты США и Евросоюза начали дорожать.

По данным государственного регулятора НБУ, "вечнозеленый" подорожает несущественно – лишь на 5 копеек.

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Так, во вторник, 5 октября, за один доллар придется заплатить 24 гривны 80 копеек.

Однако главная валюта Европейского Союза прибавит в стоимости более ощутимо в своей стоимости.

Стоимость одного евро во вторник составит 27 гривен 67 копеек, что на 11 копеек больше, чем накануне.