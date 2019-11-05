09:19
5 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покинет кресло президента? Пиня показал кулак
      Вєсті Кремля
      22:11, 4 ноября
      Вести.UA: Кто заменит Ирину Луценко в "ЕС"? Богдану набили морду
      Вєсті.UA
      19:30, 4 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Курс валют на 5 ноября: доллар и евро начинают дорожать

      157 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 5 ноября 2019
      Курс валют НБУ на 5 ноября / gettyimages.com

      На вторник, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После постепенного, но длительного падения курса главные валюты США и Евросоюза начали дорожать.

      По данным государственного регулятора НБУ, "вечнозеленый" подорожает несущественно – лишь на 5 копеек.

      Стоит знать: Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      Так, во вторник, 5 октября, за один доллар придется заплатить 24 гривны 80 копеек.

      Однако главная валюта Европейского Союза прибавит в стоимости более ощутимо в своей стоимости.

      Стоимость одного евро во вторник составит 27 гривен 67 копеек, что на 11 копеек больше, чем накануне.

      blog_ava
      Как усы спасают мужскую жизнь
      сегодня
      922
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна НБУ Валюта Курсы валют Доллар-Гривна
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      сегодня , 09:00 Закону Савченко 4 года: кто из преступников уже на свободе
      Вероніка Климська 32
      Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      сегодня , 08:40 Однаковий склад ліків, але різна ціна: що таке дженерики та чи безпечні вони
      Максим Багрєєв 227
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      4 ноября , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      335
      Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      сегодня , 08:17 Было много лжи и манипуляции – Супрун о "черном" пиаре, работе в Минздраве и новом правительстве
      Марія Лелека 587
      Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
      сегодня , 07:50 Готов ли Львов принять Олимпиаду: эксклюзивное интервью с руководителем управления спорта город
      Станіслав Безушко 52
      ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук