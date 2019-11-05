Курс валют на 5 ноября: доллар и евро начинают дорожать
На вторник, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. После постепенного, но длительного падения курса главные валюты США и Евросоюза начали дорожать.
По данным государственного регулятора НБУ, "вечнозеленый" подорожает несущественно – лишь на 5 копеек.
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Так, во вторник, 5 октября, за один доллар придется заплатить 24 гривны 80 копеек.
Однако главная валюта Европейского Союза прибавит в стоимости более ощутимо в своей стоимости.
Стоимость одного евро во вторник составит 27 гривен 67 копеек, что на 11 копеек больше, чем накануне.
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