На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар потерял в цене, а евро подорожал.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 5 копеек. Таким образом стоимость доллара в среду составляет 28 гривен 12 копеек.

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В то же время евро прибавил в цене сразу 16 копеек. Так, 5 декабря европейская валюта стоит 32 гривны 8 копеек.