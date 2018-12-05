Курс валют на 5 декабря: доллар упал, а евро вырос
На среду, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар потерял в цене, а евро подорожал.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 5 копеек. Таким образом стоимость доллара в среду составляет 28 гривен 12 копеек.
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В то же время евро прибавил в цене сразу 16 копеек. Так, 5 декабря европейская валюта стоит 32 гривны 8 копеек.
Источник: 24 канал
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