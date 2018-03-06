Курс валют на 6 марта: гривна отвоевывает утраченные позиции

На вторник, 6 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, как американская, так и европейская валюты незначительно упали в цене.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 5 марта цена американского доллара составит 26,48 гривны.

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Заметим, что это на 5 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Относительно евро, то он также упал в цене, однако уже существеннее.

Так, европейская валюта стала дешевле аж на 8 копеек, если сравнивать с курсом на четверг, 22 февраля, и теперь она будет стоить 32,59 гривны.