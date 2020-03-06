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      Курс валют на 6 марта: стоимость доллара снова падает

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      На пятницу, 6 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна после резкого падения уже второй день подряд ощутимо укрепляется относительно доллара. Впрочем, курс евро пока стабилен.

      Национальный регулятор установил, что в последний день рабочей недели за американский доллар придется заплатить 24 гривны 74 копейки.

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      Таким образом стоимость "вечнозеленого" опустилась сразу на 15 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 5 марта.

      Зато за один евро в пятницу, 6 марта, нужно будет отдать 27 гривен 69 копеек.

      Таким образом курс гривны относительно главной валюты Евросоюза остается практически на том же уровне – евро подешевел всего на 1 копейку.

      Как в 2020 году менялся курс доллара

      В течение этой недели курс гривны относительно доллара сохраняет тенденцию, которая продолжалась и на протяжении последних недель. Доллар уже традиционно устраивает "ценовые горки", то поднимаясь, то опускаясь.

      В целом на этой неделе "вечнозеленый" сначала подорожал на 44 копейки, а потом опустился на 29. С начала 2020 года доллар подорожал более чем на 1 гривну.

      Как с начала года меняется курс евро

      Если ранее курс евро изменялся параллельно с курсом доллара, то в последние недели эта тенденция изменилась – когда американская валюта дорожает, то европейская дешевеет, и наоборот.

      Так, в начале этой недели евро подешевел на 37 копеек, но затем стабилизировался и в последующие 4 дня прибавил в стоимости 9 копеек. В то же время с начала года евро подорожал почти на 1 гривну 30 копеек.

      Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют
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