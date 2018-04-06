Курс валют на 6 апреля: доллар и евро значительно потеряли в цене

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.

Согласно данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в пятницу доллар потерял в цене сразу 20 копеек. Таким образом, 6 апреля американская валюта стоит 26 гривен 6 копеек.

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Тем временем европейская валюта подешевела еще больше, чем доллар – на 29 копеек. Следовательно, в пятницу курс евро составляет 31 гривну 95 копеек.