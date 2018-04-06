09:01
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 6°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
  • понедельник
    18°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Курс валют на 6 апреля: доллар и евро значительно потеряли в цене

62 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 6 апреля
Курс валют НБУ на 6 апреля / frenchentree.com

В пятницу, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты значительно подешевели.

Согласно данным официального сайта НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, в пятницу доллар потерял в цене сразу 20 копеек. Таким образом, 6 апреля американская валюта стоит 26 гривен 6 копеек.

Читайте также: Украинцы массово продают валюту: в 6 раз больше, чем в феврале

Тем временем европейская валюта подешевела еще больше, чем доллар – на 29 копеек. Следовательно, в пятницу курс евро составляет 31 гривну 95 копеек.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро НБУ Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
сегодня, 09:00 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Олена Булан 2174
Чому
сегодня, 08:41 Чому "не прижилися" НАЗК, САП та інші: як нас зневірюють
Андрій Вігірінський 461
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
5 апреля, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 267
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
5 апреля, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
445
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
5 апреля, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 285233
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук