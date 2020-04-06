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      Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели

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      Каким будет курс валют от НБУ 6 апреля / 24 канал

      На понедельник, 6 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта продолжила укреплять свои позиции после небольшого падения.

      Как сообщили на сайте Нацбанка, в начале недели доллар потерял 22 копейки и теперь стоит 27 гривен 37 копеек. Тогда как в прошлый банковский день стоимость "вечнозеленого" составляла 27 гривен 59 копеек.

      Обратите внимание В НБУ рассказали о работе банков и ситуации на валютном рынке: видео

      Евро также упал в цене и по состоянию на 6 апреля его стоимость составляет 29 гривен 56 копеек, а это на 52 копейки меньше. Заметим, что в конце прошлой недели евро стоило 30 гривен и 8 копеек.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 27,42 – 27,46 гривны;
      • евро – в пределах 29,57 – 29,61 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 32 копейки, а продать – за 27 гривен 47 копеек.
      • Курс евро в обменниках: 29 гривен 30 копеек покупка, 29 гривен 54 копейки – продажа.

      Что известно о ситуации на валютном рынке?В НБУ отметили, что пик спроса на доллары наличными уже пройден. Спрос значительно уменьшился и вышел на уровень средних показателей до кризиса.

      Нацбанк начал больше покупать иностранную валюту, чем продавать ее. В общем НБУ трижды выходил на рынок и выкупил более 100 миллионов долларов. НБУ помог банкам пополнить свои кассы наличными долларами и евро.

      Економічні кризи в Україні
      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Доллар Евро Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
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