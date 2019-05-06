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      Курс валют на 6 мая: доллар стабилен, евро резко потерял в цене

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      Курс валют НБУ на сегодня 06.05.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 6 мая / 24 Канал

      На понедельник, 6 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта потеряли в цене, но евро – куда заметнее.

      НБУ на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, что в понедельник, 6 мая, цена американского доллара составит 26 гривен 48 копеек.

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      Это лишь на 8 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 3 мая.

      Главная валюта Евросоюза потеряла в цене гораздо больше – аж 24 копейки.

      Итак, в понедельник один евро будет стоить 29 гривен 54 копейки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна Валюта Евро
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