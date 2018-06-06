Курс валют на 6 июня: евро значительно подешевел, доллар прибавил в цене

На среду, 6 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным на сайте НБУ, американская валюта прибавила в цене, зато европейская немного подешевела.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 июня цена американского доллара составит 26,16 гривны.

Читайте также: НБУ оштрафовал крупный французский банк

Заметим, что это на 3 копейки больше, чем было в предыдущий банковский день.

Относительно евро, то он наоборот подешевел – минус 13 копеек, если сравнивать с курсом на вторник, 5 июня.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 30,54 гривны.