Курс валют на 6 июня: доллар и евро сильно подешевели
На четверг, 6 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта серьезно потеряли в цене.
НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 6 июня цена американского доллара составит 26 гривен 93 копейки.
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Это на 27 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 5 июня. Кроме того, "зеленый" вернулся в отметку 26 гривен.
Главная валюта Евросоюза не отстает от доллара и потеряла в цене такое же количество – 27 копеек.
Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 30 гривен 32 копейки.
Источник: 24 канал
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