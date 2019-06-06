09:24
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Курс валют на 6 июня: доллар и евро сильно подешевели

      174 Читати новину українською
      Курс валют НБУ на сегодня 06.06.2019 - курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 6 июня / gettyimages.com

      На четверг, 6 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюта серьезно потеряли в цене.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 6 июня цена американского доллара составит 26 гривен 93 копейки.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Это на 27 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 5 июня. Кроме того, "зеленый" вернулся в отметку 26 гривен.

      Главная валюта Евросоюза не отстает от доллара и потеряла в цене такое же количество – 27 копеек.

      Следовательно, в четверг за один евро придется отдать 30 гривен 32 копейки.

      blog_ava
      За кого украинцы готовы проголосовать на выборах в Раду: результаты опроса
      сегодня
      586
      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро НБУ
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      сегодня , 08:40 Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати
      Антон Голобородько 415
      Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      5 июня , 22:00 Я на колінах туди поповзу, – як ветерани війни підкорюють вершини
      Повернись живим 621
      Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      5 июня , 21:33 Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского
      Світлана Попова 354
      Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      5 июня , 21:05 Зеленский в Брюсселе: заявления, договоренности и встречи президента – фото, видео
      Наталя Боднар 480
      Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      5 июня , 21:02 Xiaomi в Украине: компания готовит еще больше уникальных предложений, – менеджер проекта Мi
      270
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук