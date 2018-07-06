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Курс валют на 6 июля: евро продолжает стремительно дорожать

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Курс валют на 6 июля: евро продолжает стремительно дорожать
Курс валют на 6 июля: евро продолжает стремительно дорожать / pravda.lutsk.ua

В пятницу, 6 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская валюта продолжает стремительно дорожать, а вот доллар незначительно подешевел.

Как информирует на своем сайте Нацбанк, 6 июля цена американского доллара составит 26 гривен 42 копейки.

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Добавим, что это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

В то же время европейская валюта продолжает прибавлять в цене. Так, по сравнению с курсом на 5 июля, евро подорожал на 16 копеек.

6 июля цена европейской валюты составит 30 гривен 94 копейки.

Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют евро Доллар Валюта
Источник: 24 Канал
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