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      Курс валют на 6 августа: доллар и евро продолжают стремительный взлет

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 6 августа 2019
      Курс валют НБУ на 6 августа / unsplash.com

      На вторник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты продолжают прибавлять в цене. Причем евро – вдвое быстрее, чем доллар США.

      Согласно данным Нацбанка, во вторник, 6 августа, американский доллар будет стоить 25 гривен 73 копейки.

       Интересно: Что способствует укреплению гривны и падению доллара

      Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

      В свою очередь, стоимость евро увеличится на 41 копейку по сравнению с курсом за 5 августа.

      Его цена составит 28 гривен 77 копеек.

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      Теги: Новости Украины Евро Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар
      Источник: 24 канал
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