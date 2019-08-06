Курс валют на 6 августа: доллар и евро продолжают стремительный взлет
На вторник, 6 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты продолжают прибавлять в цене. Причем евро – вдвое быстрее, чем доллар США.
Согласно данным Нацбанка, во вторник, 6 августа, американский доллар будет стоить 25 гривен 73 копейки.
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Это на 19 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
В свою очередь, стоимость евро увеличится на 41 копейку по сравнению с курсом за 5 августа.
Его цена составит 28 гривен 77 копеек.
8 августа
Источник: 24 канал
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