Курс валют на 6 сентября: доллар и евро начали падать

На четверг, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты незначительно потеряли в цене.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 6 сентября цена американского доллара составит 28,41 гривны.

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Заметим, что это на 8 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Что касается главной валюты Евросоюза, то она также потеряла в цене, однако вдвое меньше, чем американский "зеленый".

Так, в четверг, за один евро придется отдать 32,90 гривны, на 4 копейки меньше, чем в среду, 5 сентября.