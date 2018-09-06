Курс валют на 6 сентября: доллар и евро начали падать
На четверг, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты незначительно потеряли в цене.
Согласно данным на официальном сайте НБУ, 6 сентября цена американского доллара составит 28,41 гривны.
Читайте также: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Заметим, что это на 8 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.
Что касается главной валюты Евросоюза, то она также потеряла в цене, однако вдвое меньше, чем американский "зеленый".
Так, в четверг, за один евро придется отдать 32,90 гривны, на 4 копейки меньше, чем в среду, 5 сентября.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Бутусов рассказал, как Украина не получила помощь США из-за Шокина1 апреля 2016 , 09:19
Аномальное лето: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд18 июля 2016 , 11:36 1
Контроверсионный уроженец Украины спел гимн и сенсационно стал капитаном сборной России5 сентября 2017 , 16:12
Известный бомбардир на просмотре в Динамо20 июня , 13:04