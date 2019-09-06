Курс валют на 6 сентября: евро дорожает, доллар – тоже

В пятницу, 6 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Европейская валюта значительно выросла в цене, доллар также "подрос".

Стоимость американского "зеленого" выросла на 5 копеек, об этом сообщает НБУ. Теперь за него нужно будет отдать 25 гривен 31 копейку.

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В то же время, цена евро выросла значительно больше. В пятницу, 6 сентября, за евро придется отдать на 16 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Цена евро – 27 гривен 99 копеек.