10:05
6 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне возрождают идола вместо Вовы. Путин присел на стакан
      Вєсті Кремля
      23:04, 5 ноября
      Вести.UA: Ляшко обратился к Зеленскому. Тищенко снова в центре скандала
      Вєсті.UA
      19:35, 5 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Курс валют на 6 ноября: доллар и евро упали

      164 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 6 ноября 2019
      Курс валют НБУ на 6 ноября / bednota.com

      В среду, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар подешевел на 9 копеек, а евро – на 26 копеек.

      По данным государственного регулятора НБУ, доллар подешевеет несущественно – всего на 9 копеек.

      Стоит знать: Курс доллара к концу 2019 года: аналитики JP Morgan сделали прогноз

      Так, в среду, 6 октября, за один доллар придется заплатить 24 гривны 71 копейку.

      Стоимость одного евро в среду составит 27 гривен 46 копеек, что на 26 копеек меньше, чем накануне.

      blog_ava
      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      сегодня
      782
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Доллар Валюта Гривна Курсы валют Евро
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      сегодня , 09:55 О Зеленском, суде с Дубинским и выборах в ОРДЛО: откровенное интервью с Супрун
      Юрій Гаврищак 842
      Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      сегодня , 09:00 Фашисты и украинцы на улицах Киева: кровавая осень 43-го
      Євгенія Мазур 1
      Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      сегодня , 10:00 Технологии будущего. Как инновации меняют мир вокруг нас
      126
      В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      сегодня , 08:40 В Украину едут канадские снайперские винтовки PGW LRT-3: анализируем преимущества и недостатки
      Злой Одессит 737
      Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      сегодня , 06:40 Где в Украине живет больше всего зарегистрированных переселенцев: инфографика
      Анастасія Зазуляк 782
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук