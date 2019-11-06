Курс валют на 6 ноября: доллар и евро упали

В среду, 6 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар подешевел на 9 копеек, а евро – на 26 копеек.

По данным государственного регулятора НБУ, доллар подешевеет несущественно – всего на 9 копеек.

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Так, в среду, 6 октября, за один доллар придется заплатить 24 гривны 71 копейку.

Стоимость одного евро в среду составит 27 гривен 46 копеек, что на 26 копеек меньше, чем накануне.