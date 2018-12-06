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      Курс валют на 6 декабря: произошло существенное удешевление доллара и евро

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      Курс валют НБУ на сегодня 6 декабря 2018: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 6 декабря: доллар и евро теряют позиции / ft.com

      В среду, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно подешевели.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 декабря цена американского доллара составит 27,98 гривны.

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      Заметим, что это на 14 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел, однако уже существеннее – минус 32 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу.

      Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 31,76 гривны.

      Теги: Новости Украины Деньги Гривна Доллар-Гривна евро Доллар Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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