Курс валют на 6 декабря: произошло существенное удешевление доллара и евро
В среду, 6 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, как американская, так и европейская валюты существенно подешевели.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 6 декабря цена американского доллара составит 27,98 гривны.
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Заметим, что это на 14 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подешевел, однако уже существеннее – минус 32 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу.
Следовательно, в понедельник европейская валюта будет стоить 31,76 гривны.
Источник: 24 канал
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