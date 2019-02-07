Курс валют на 7 февраля: доллар и евро значительно подешевели

На четверг, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 25 копеек. Поэтому стоимость доллара составляет 26 гривен 96 копеек.

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Тем временем европейская валюта потеряла в цене 37 копеек. Так, в четверг евро стоит 30 гривен 72 копейки.