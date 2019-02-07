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      Курс валют на 7 февраля: доллар и евро значительно подешевели

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      Курс валют НБУ на сегодня 07.02.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 7 февраля / joq.al

      На четверг, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.

      Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 25 копеек. Поэтому стоимость доллара составляет 26 гривен 96 копеек.

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      Тем временем европейская валюта потеряла в цене 37 копеек. Так, в четверг евро стоит 30 гривен 72 копейки.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро НБУ
      Источник: 24 канал
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