Курс валют на 7 февраля: доллар и евро значительно подешевели
На четверг, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 25 копеек. Поэтому стоимость доллара составляет 26 гривен 96 копеек.
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Тем временем европейская валюта потеряла в цене 37 копеек. Так, в четверг евро стоит 30 гривен 72 копейки.
Источник: 24 канал
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