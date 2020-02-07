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      Курс валют на 7 февраля: доллар и евро снова дешевеют

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      Курс валют НБУ на 7 февраля / nv.ua

      На пятницу, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

      Национальный банк Украины сообщил на своем официальном сайте, что 7 февраля цена американского доллара составит 24 гривны 57 копеек. Это на 23 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день – 6 февраля.

      Актуально: почему гривна начала падать: объяснения НБУ

      Главная валюта Евросоюза также продолжает дешеветь и в пятницу потеряет в цене 28 копеек. Следовательно, 6 февраля за один евро придется отдать 27 гривен.

      Как меняется цена валюты с начала 2020 года:

      В конце 2019 года НБУ установил курс доллара на уровне 23,7 гривны, а евро – 26,4 гривны. Такая цена сохранялась в течение рождественско-новогодних праздников в январе 2020 года.

      После праздников валюта начала постепенно дорожать. В течение января доллар прибавил в цене более 1 гривну, а евро – 90 копеек. В начале февраля обе валюты вновь резко подскочили – цена "зеленого" пересекла отметку в 25 гривен, а цена евро приблизилась к 28 гривнам за единицу.

      Однако 4 февраля иностранные валюты начали дешеветь.

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      В НБУ убеждают, что угроз для обесценивания гривны нет, и национальная валюта продолжит укрепляться в 2020 году. В то же время согласно прогнозам Минэкономики, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит примерно 27 гривен за один доллар.

      Среднегодовой курс доллара относительно гривны с 1996-го / инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Курсы валют Валюта Гривна Доллар-Гривна
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