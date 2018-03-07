Курс валют на 7 марта: доллар продолжает дешеветь

На среду, 7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Доллар продолжает падение, при этом стоимость евро наоборот растет.

По сообщению госрегулятора, 7 марта доллар продолжает падать. По сравнению с прошлым банковским днем, 6 марта, американская валюта потеряла 14 копеек. Таким образом, в среду, 7 марта, доллар стоит 26,34 гривны.

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А вот евро наоборот подорожал. По состоянию на 7 марта европейская валюта стоит 32,70 гривны. При этом во вторник, 6 марта, евро стоил 32,59 гривны, то есть на 11 копеек меньше, чем в среду.