Курс валют на 7 марта: доллар и евро существенно сдали позиции
В четверг, 7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты синхронно упали.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, "зеленый" потерял в цене 28 копеек.
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Следовательно, 7 марта за доллар придется выложить 26 гривен 48 копеек.
Европейская валюта упала еще сильнее – на 38 копеек. Купить евро можно будет за 29 гривен 93 копейки.
Источник: 24 канал
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