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      Курс валют на 7 марта: доллар и евро существенно сдали позиции

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      Курс валют НБУ на сегодня 07.03.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 7 марта / gettyimages.com

      В четверг, 7 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты синхронно упали.

      Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, "зеленый" потерял в цене 28 копеек.

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      Следовательно, 7 марта за доллар придется выложить 26 гривен 48 копеек.

      Европейская валюта упала еще сильнее – на 38 копеек. Купить евро можно будет за 29 гривен 93 копейки.

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Валюта НБУ
      Источник: 24 канал
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