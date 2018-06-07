Курс валют на 7 июня: евро резко "взлетело" вверх

В четверг, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, стоимость американской валюты осталась неизменной, а вот европейская прибавила в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США не прибавил и не потерял в цене. Поэтому в четверг стоимость "зеленого" составляет 26 гривен 16 копеек.

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Тем временем евро не стоит на месте и подорожало сразу на 24 копейки. Следовательно, 7 июня европейская валюта стоит 30 гривен 78 копеек.