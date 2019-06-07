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      Курс валют на 7 июня: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь

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      Курс доллара, евро - курс валют НБУ на сегодня 7 июня 2019
      Курс валют НБУ на 7 июня / bankomet.com.ua

      На пятницу, 7 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И евро, и американский доллар продолжают терять в цене.

      НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 7 июня цена американского доллара составит 26 гривен 79 копеек.

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      Это на 14 копеек дешевле, чем в предыдущий банковский день. Отметим, 6 июня "американец" потерял аж 27 копеек.

      Евро подешевел чуть меньше – на 13 копеек. Его цена составит 30 гривен 18 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро
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