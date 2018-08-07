Курс валют на 7 августа: доллар продолжает расти, евро потеряло в цене
На вторник, 7 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар продолжает расти, а европейская валюта подешевела.
По официальным данным Национального банка Украины, во вторник, 7 августа, цена американского доллара составит 27 гривен 13 копеек. Это на 4 копейки больше чем в предыдущий банковский день.
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Относительно европейской валюты, то во вторник за нее нужно будет отдать 31 гривну 31 копейку. Евро потеряло в цене 8 копеек по сравнению с предыдущим днем.
Источник: 24 Канал
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