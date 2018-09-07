Курс валют на 7 сентября: доллар и евро продолжают дешеветь

На пятницу, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская и европейская валюты существенно подешевели.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, 7 сентября цена американского доллара составит 28 гривен 22 копейки.

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Заметим, что это на 19 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Что касается европейской валюты, то ее цена также несколько снизилась и сейчас составляет 32 гривны 83 копейки, что на 7 копеек дешевле чем в четверг, 6 сентября.