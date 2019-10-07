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      Курс валют на 7 октября: евро почти достигает отметки в 27 гривен

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 7 октября 2019
      Курс валют НБУ на 7 октября: / unsplash.com/

      В понедельник, 7 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.

      Согласно данным государственного регуляторного органа, 7 октября цена одного американского доллара составит 24,61 гривны.

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      Заметим, что это на 27 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.

      Относительно евро, то он также подешевел – минус 22 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу, 4 октября.

      Таким образом, в понедельник цена евро составит 27,02 гривны.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Гривна Доллар-Гривна Деньги Курсы валют НБУ Доллар Валюта Евро
      Источник: 24 канал
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