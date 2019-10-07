Курс валют на 7 октября: евро почти достигает отметки в 27 гривен
В понедельник, 7 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным Нацбанка, как американская, так и европейская валюты упали в цене.
Согласно данным государственного регуляторного органа, 7 октября цена одного американского доллара составит 24,61 гривны.
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Заметим, что это на 27 копеек меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Относительно евро, то он также подешевел – минус 22 копейки, если сравнивать с курсом на пятницу, 4 октября.
Таким образом, в понедельник цена евро составит 27,02 гривны.
Источник: 24 канал
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