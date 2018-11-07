На среду, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта потеряла в цене, зато европейская подорожала.

Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 7 ноября цена американского доллара составит 27,95 гривны.

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Заметим, что это на 7 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.

Зато евро существенно вырос в цене. Если сравнивать с курсом на вторник, его цена увеличилась на 9 копеек.

Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,94 гривны.