Курс валют на 7 ноября: евро растет, доллар наоборот – дешевеет
На среду, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно официальным данным НБУ, американская валюта потеряла в цене, зато европейская подорожала.
Как на своем сайте сообщает государственный регуляторный орган, 7 ноября цена американского доллара составит 27,95 гривны.
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Заметим, что это на 7 копеек меньше, чем было предыдущего банковского дня.
Зато евро существенно вырос в цене. Если сравнивать с курсом на вторник, его цена увеличилась на 9 копеек.
Следовательно, европейская валюта теперь будет стоить 31,94 гривны.
Источник: 24 Канал
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