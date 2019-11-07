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      Курс валют на 7 ноября: доллар и евро немного потеряли в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 7 ноября 2019
      Курс валют НБУ на 7 ноября / unsplash.com

      На четверг, 7 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты потеряли в цене несколько копеек.

      По данным на официальном сайте НБУ, американская валюта подешевела на 6 копеек. Поэтому в четверг доллар США стоит 24 гривны 65 копеек.

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      В то же время европейская валюта потеряла 12 копеек. Так, стоимость евро составляет 27 гривен 34 копейки.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Евро НБУ Валюта Курсы валют
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