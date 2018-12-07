Курс валют на 7 декабря: доллар и евро продолжают дешеветь
На пятницу, 7 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты потеряли в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта стала дешевле на 10 копеек.
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Поэтому стоимость доллара в пятницу, 7 декабря, составляет 27 гривен 87 копеек.
Евро тоже существенно потеряло в цене. Так, 7 декабря европейская валюта стоит 31 гривну 64 копейки. Заметим, что это на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Источник: 24 канал
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