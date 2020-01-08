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      Курс валют на 8 января: позиции доллара и евро стабильны

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      Каким будет курс валют от НБУ 8 января / t1.ua

      На среду, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты практически не потеряли в цене.

      Согласно данным госрегулятора, опубликованным на его официальном сайте, 8 января американская валюта будет стоить 23,67 гривны.

      Стоит знать: Какой курс доллара и евро в обменниках Украины

      В то же время, европейская валюта будет стоить 26,39 гривны за единицу.

      Отметим, что евро впервые стал стоить меньше 26 гривен 20 декабря. Тогда за единицу европейской валюты надо было выложить 25,98 гривны. С тех пор евро выше 26 гривен не поднимался.

      Что касается прогнозов на 2020 год, то доллар для украинцев будет стоить примерно на уровне 27 гривен.

      Согласно прогнозу многих мировых консалтинговых инвестиционных агентств, примерно это будет в таких пределах – 27 гривен за доллар. Также сейчас все такое прогнозируют, и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,
      пояснил в комментарии 24 каналу экономический эксперт Сергей Головнев.

      Эксперты, со своей стороны, объясняют укрепление гривны такими факторами:

      • рост спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;
      • высокий урожай зерновых;
      • низкие цены на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.


      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Курсы валют Евро Доллар Валюта
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