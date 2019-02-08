Курс валют на 8 февраля: валюта потеряла в цене
На пятницу, 8 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюта продолжают дешеветь.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, 8 февраля цена американского доллара составит 26 гривен 95 копеек.
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Это всего на 1 копейку меньше, чем было в предыдущий банковский день.
Главная валюта Евросоюза потеряла в цене несколько больше, если сравнивать с курсом на четверг, – 14 копеек.
Следовательно, в пятницу за один евро придется отдать 30 гривен 58 копеек.
Источник: 24 канал
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