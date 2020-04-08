Курс валют на 8 апреля: доллар подешевел, а евро выросло в цене
На среду, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская валюта подешевела, европейская – подорожала.
По информации на сайте Нацбанка, 8 апреля доллар потерял 14 копеек и теперь стоит 27 гривен 10 копеек. В прошлый банковский день за один "вечнозеленый" нужно было отдать 27 гривен 24 копейки.
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Зато европейская валюта выросла в цене. Одно евро стоит 29 гривен 57 копеек. А это на 19 копеек больше, чем 7 апреля. Заметим, что в конце прошлой недели евро стоил 30 гривен и 8 копеек.
Стоимость валюты на межбанке
доллар – в пределах 27,03 – 27,08 гривны;
евро – в пределах 29,49 – 29,54 гривны.
Стоимость валюты в обменниках
В обменниках доллар 7 апреля покупали за 26 гривен 90 копеек, а продавали по 27 гривен 05 копеек.
Курс евро в обменниках был таким: 28 гривен 90 копеек – покупка, 29 гривен 20 копеек – продажа.
Что известно о ситуации на валютном рынке?В НБУ отметили, что пик спроса на доллары наличными уже прошел. Спрос значительно уменьшился и вышел на уровень средних показателей до кризиса. НБУ начал больше покупать иностранную валюту, чем продавать ее.
В целом Нацбанк три раза выходил на рынок и выкупил более 100 миллионов долларов. Регулятор помог банкам пополнить свои кассы наличными долларами и евро.
Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала
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