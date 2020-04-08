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      Курс валют на 8 апреля: доллар подешевел, а евро выросло в цене

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      Яким буде курс валют від НБУ 8 квітня / myvin.com.ua

      На среду, 8 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Американская валюта подешевела, европейская – подорожала.

      По информации на сайте Нацбанка, 8 апреля доллар потерял 14 копеек и теперь стоит 27 гривен 10 копеек. В прошлый банковский день за один "вечнозеленый" нужно было отдать 27 гривен 24 копейки.

      Обратите внимание Как коронавирус повлиял на международные резервы Украины

      Зато европейская валюта выросла в цене. Одно евро стоит 29 гривен 57 копеек. А это на 19 копеек больше, чем 7 апреля. Заметим, что в конце прошлой недели евро стоил 30 гривен и 8 копеек.

      Стоимость валюты на межбанке

      доллар – в пределах 27,03 – 27,08 гривны;

      евро – в пределах 29,49 – 29,54 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках

      В обменниках доллар 7 апреля покупали за 26 гривен 90 копеек, а продавали по 27 гривен 05 копеек.

      Курс евро в обменниках был таким: 28 гривен 90 копеек – покупка, 29 гривен 20 копеек – продажа.

      Что известно о ситуации на валютном рынке?В НБУ отметили, что пик спроса на доллары наличными уже прошел. Спрос значительно уменьшился и вышел на уровень средних показателей до кризиса. НБУ начал больше покупать иностранную валюту, чем продавать ее.

      В целом Нацбанк три раза выходил на рынок и выкупил более 100 миллионов долларов. Регулятор помог банкам пополнить свои кассы наличными долларами и евро.

      статистика курсу валют в Україні з 1996 до 2019 року
      Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта НБУ
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