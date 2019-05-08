Курс валют на 8 мая: доллар и евро подешевели
На среду, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, обе валюты потеряли в цене.
По данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, американская валюта подешевела на 16 копеек. Поэтому в среду стоимость 1 доллара составляет 26 гривен 34 копейки.
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В то же время европейская валюта потеряла в цене 21 копейку. Так, 1 евро стоит 29 гривен 46 копеек.
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