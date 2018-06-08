Курс валют на 8 июня:евро продолжает стремительно дорожать

На пятницу, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта почти не изменила своих позиций, а европейская снова подорожала.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене всего лишь 1 копейку.

Так, в пятницу стоимость американской валюты составляет 26 гривен 17 копеек.

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Относительно евро, то оно подорожало сразу на 19 копеек. Поэтому 8 июня европейская валюта стоит 30 гривен 97 копеек.