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Курс валют на 8 июня:евро продолжает стремительно дорожать

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Курс валют НБУ на 8 июня
Курс валют НБУ на 8 июня / mind.ua

На пятницу, 8 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская валюта почти не изменила своих позиций, а европейская снова подорожала.

Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, доллар США прибавил в цене всего лишь 1 копейку.

Так, в пятницу стоимость американской валюты составляет 26 гривен 17 копеек.

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Относительно евро, то оно подорожало сразу на 19 копеек. Поэтому 8 июня европейская валюта стоит 30 гривен 97 копеек.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна евро
Источник: 24 Канал
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