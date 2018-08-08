09:25
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел

152 Читати новину українською
Курс валют НБУ на 8 августа:
Курс валют НБУ на 8 августа: / biznesua.com.ua

На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар подешевел, а евро вырос в цене.

По официальным данным Национального банка Украины, в среду, 8 августа, амереканський доллар будет стоить 27 гривен и 2 копейки, что на 11 копеек меньше, чем во вторник, 7 августа.

Читайте также: НБУ распродал 50 миллионов долларов для поддержки курса гривны

За европейскую валюту в среду нужно будет заплатить 31 гривну и 34 копейки, что на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.

Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
сегодня, 08:40 Расценки взяток, которые требует полиция "ЛНР"
Ольга Черненко
Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
7 августа, 23:00 Почему Чечня не подвластна "всесильным" спецслужбам России
Павло Казарін
Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
7 августа, 22:01 Що буде, якщо Захарченко залишиться на "дірявому" троні
Олексій Чибісов
Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
7 августа, 21:06 Как смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
7 августа, 20:02 Дефолт и "конец света": что нужно знать, чтобы не паниковать
Яніна Ткачук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Российский телеканал перепутал флаги Украины и РФ
 9 июня 2016 , 04:06
Яценюк: Ощадбанк требует от России 15 миллиардов
 8 июля 2015 , 13:23
Топ-новости: Определились ещё 3 четвертьфиналиста Евро-2016, Зозуля может переехать в Грецию
 27 июня 2016 , 07:30
Хачериди подписал контракт с ПАОКом
 31 мая , 12:56
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук