Курс валют на 8 августа: доллар значительно подешевел
На среду, 8 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, доллар подешевел, а евро вырос в цене.
По официальным данным Национального банка Украины, в среду, 8 августа, амереканський доллар будет стоить 27 гривен и 2 копейки, что на 11 копеек меньше, чем во вторник, 7 августа.
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За европейскую валюту в среду нужно будет заплатить 31 гривну и 34 копейки, что на 3 копейки больше предыдущего банковского дня.
Источник: 24 Канал
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