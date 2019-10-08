Курс валют на 8 октября: евро и доллар ощутимо прибавляют в цене

На вторник, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно прогнозу национального регулятора, главные валюты США и Евросоюза существенно подорожают.

По данным НБУ, во вторник, 8 октября, за один американский доллар придется заплатить 24 гривны 87 копеек.

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Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" вырастет на 26 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Одновременно стоимость главной валюты Европейского Союза возрастет аж на 32 копейки.

Во вторник один евро будет стоить 27 гривен 34 копейки.