Курс валют на 8 октября: евро и доллар ощутимо прибавляют в цене
На вторник, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно прогнозу национального регулятора, главные валюты США и Евросоюза существенно подорожают.
По данным НБУ, во вторник, 8 октября, за один американский доллар придется заплатить 24 гривны 87 копеек.
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Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" вырастет на 26 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Одновременно стоимость главной валюты Европейского Союза возрастет аж на 32 копейки.
Во вторник один евро будет стоить 27 гривен 34 копейки.
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