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      Курс валют на 8 октября: евро и доллар ощутимо прибавляют в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 8 октября 2019
      Курс валют НБУ на 8 октября / unsplash.com

      На вторник, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Согласно прогнозу национального регулятора, главные валюты США и Евросоюза существенно подорожают.

      По данным НБУ, во вторник, 8 октября, за один американский доллар придется заплатить 24 гривны 87 копеек.

      Это следует знать: Почему гривна падает и в какой же валюте хранить сбережения: объяснение специалиста

      Таким образом стоимость одного "вечнозеленого" вырастет на 26 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

      Одновременно стоимость главной валюты Европейского Союза возрастет аж на 32 копейки.

      Во вторник один евро будет стоить 27 гривен 34 копейки.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Евро Доллар Гривна Доллар-Гривна НБУ
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