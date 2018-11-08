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      Курс валют на 8 ноября: доллар продолжает падение, а евро дорожает

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      Курс валют НБУ на 8 ноября
      Курс валют НБУ на 8 ноября / ft.com

      В четверг, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Американская валюта значительно потеряла в цене, зато европейская подорожала.

      Об этом говорится на официальном сайте Национального банка Украины.

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      Следовательно, в четверг, 8 ноября, американский доллар будет стоить 27 гривен 89 копеек. Отметим, что это на 6 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

      Зато евро укрепится относительно гривны. Его цена составит 32 гривны 4 копейки, что на 10 кіпійок больше, чем в среду.

      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Доллар Доллар-Гривна Гривна НБУ
      Источник: 24 канал
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