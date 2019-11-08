Курс валют на 8 ноября: доллар и евро резко подешевели

На пятницу, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты существенно потеряли в цене.

Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 8 ноября цена американского доллара составит 24 гривны 52 копейки.

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Это на 13 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 7 ноября.

Главная валюта Евросоюза также потеряла в цене по отношению к гривне, но существеннее – 18 копеек.

Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 27 гривен 16 копеек.