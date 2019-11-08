Курс валют на 8 ноября: доллар и евро резко подешевели
На пятницу, 8 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, и американская, и европейская валюты существенно потеряли в цене.
Национальный банк Украины на своем официальном сайте сообщает, что 8 ноября цена американского доллара составит 24 гривны 52 копейки.
Интересно: Средняя зарплата в Украине будет расти: прогноз до 2022 года
Это на 13 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 7 ноября.
Главная валюта Евросоюза также потеряла в цене по отношению к гривне, но существеннее – 18 копеек.
Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 27 гривен 16 копеек.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Главные новости 7 ноября: интервью Зеленского, обыски у владельца "Прямого", дело Дубневичасегодня , 08:00
-
Возвращение оккупированных территорий Донбасса возможно только после победы, – Гайдайсегодня , 07:00
-
Подписей за мою отставку будет еще больше, – Рябошапка пожаловался на давление против ГПУсегодня , 03:15
Комментарии