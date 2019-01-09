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      Курс валют на 9 января:доллар стремительно "взлетел" вверх

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      Курс валют НБУ на сегодня 09.01.2019: курс доллара, курс евро
      Курс валют НБУ на 9 января / quote.rbc.ru

      На среду, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Обе валюты прибавили в цене.

      Согласно данным на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, стоимость "зеленого" выросла сразу на 32 копейки. Так, в среду доллар США стоит 28 гривен 2 копейки.

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      Между тем европейская валюта прибавила в цене 46 копеек. Поэтому стоимость евро составляет 32 гривны 5 копеек.

      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют НБУ
      Источник: 24 канал
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