Курс валют на 9 июля: доллар и евро подешевели

В понедельник, 9 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, европейская и американская валюты синхронно подешевели.

Как информирует на своем официальном сайте Нацбанк, 9 июля цена американского доллара составит 26 гривен 31 копейку.

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Отметим, что это на 11 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

В свою очередь, евро подешевел на 9 копеек, если сравнивать с курсом на 6 июля.

Его цена 9 июля составит 30 гривен 85 копеек.