Курс валют на 9 августа: доллар и евро подешевели

На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Так, американская и европейская валюты потеряли в цене.

По официальным данным Национального банка Украины, в четверг, 9 августа, американский доллар будет стоить 26 гривен 96 копеек, что на 6 копеек меньше, чем во вторник, 8 августа.

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Европейская валюта подешевела более существенно. В четверг она обойдется в 31 гривну 24 копейки, что на 10 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.