Курс валют на 9 августа: гривня продолжает укреплять свои позиции
На пятницу, 9 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Национальная валюта продолжает укрепляться относительно главных валют США и ЕС.
НБУ на своем сайте сообщает, что 9 августа американский доллар будет стоить 25 гривен и 32 копейки.
Важно! Доллар по 25 гривен: чего дальше ожидать от курса
Это на 10 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 8 августа.
Между тем евро тоже продолжает терять в цене. 9 августа за него придется заплатить 28 гривен и 33 копейки.
Это значит, что главная валюта Европейского Союза потеряет в стоимости 15 копеек.
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