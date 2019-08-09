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      Курс валют на 9 августа: гривня продолжает укреплять свои позиции

      1991 Читати новину українською
      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на 9 августа 2019
      Курс валют НБУ на 9 августа / narodna-pravda.ua

      На пятницу, 9 августа, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Национальная валюта продолжает укрепляться относительно главных валют США и ЕС.

      НБУ на своем сайте сообщает, что 9 августа американский доллар будет стоить 25 гривен и 32 копейки.

      Важно! Доллар по 25 гривен: чего дальше ожидать от курса

      Это на 10 копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день – 8 августа.

      Между тем евро тоже продолжает терять в цене. 9 августа за него придется заплатить 28 гривен и 33 копейки.

      Это значит, что главная валюта Европейского Союза потеряет в стоимости 15 копеек.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта Гривна Доллар Доллар-Гривна Евро
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